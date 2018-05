Baggerwerken langs Coupure 08 mei 2018

02u30 0

Wie langs de Coupure in Brugge passeerde, in de schaduw van het kunstwerk voor de Triënnale, heeft het ongetwijfeld al gemerkt.





De kenmerkende jachten en pleziervaartuigen die er normaal liggen aangemeerd, zijn verdwenen. Definitief is dat niet. Momenteel zijn immers baggerwerken aan de gang. De werken worden uitgevoerd in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal en zullen vermoedelijk nog de hele week duren. Met een een kraan wordt het slib uit het water gehaald en in slibbokken gestort.





De meeste jachten en pleziervaartuigen die normaal langs de Coupure aangemeerd liggen, konden uitwijken naar de Flandria-jachthaven aan de Katelijnepoort. (MMB)