Baby van 15 maanden ontsnapt enkele seconden aan aandacht ouders en valt in vijver bij poging ballon te pakken Mathias Mariën

01 april 2019

17u46 0 Brugge Een kindje van amper 15 maanden oud is afgevoerd naar het ziekenhuis nadat het in een vijver belandde in de tuin. De peuter wou een ballon pakken die in de vijver lag en belandde in het water. Er is geen sprake van levensgevaar.

Het incident gebeurde omstreeks 16.30 uur langs de Bossuytlaan in Assebroek. De ouders waren samen met de peuter aanwezig in de tuin, toen het kindje enkele seconden aan de aandacht van mama en papa ontsnapte zoals in elk gezin eens voorvalt. Net toen zag het kind een ballon op het water drijven. Luttele ogenblikken later zagen de ouders de baby in de vijver liggen en vreesden ze het ergste. De hulpdiensten snelden ter plaatse en brachten het kindje, dat ondertussen al terug op het droge was, preventief over naar het ziekenhuis voor controle. Op het eerste zicht leek het geen verwondingen te hebben.