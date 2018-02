Baby Jay: 8 maanden oud en al 7 operaties achter de rug VRIENDEN VAN ALLEENSTAANDE MOEDER ORGANISEREN BENEFIET MATHIAS MARIËN

01 februari 2018

02u35 0 Brugge Amper acht maanden oud en al zeven levensnoodzakelijke operaties achter de rug: het leven van kleine Jay hangt sinds zijn geboorte aan een zijden draadje. Het jongetje heeft verschillende inwendige afwijkingen en wacht in de toekomst nog een hartoperatie. Mama Jasmina van Weydeveldt (23) blijft ondanks alles positief. "Voor je eigen kind offer je als moeder alles op. De dokters hebben bovendien goede hoop dat Jay op termijn een normaal leven zal leiden", zegt Jasmina. Op 7 april volgt een grote benefiet om het gezin financieel te steunen.

Maandenlang leek de zwangerschap van Jasmina van Weydeveldt uit Zeebrugge vlekkeloos ter verlopen. Kort voor haar bevalling op 11 mei vorig jaar kreeg de jonge vrouw echter slechts nieuws te verwerken. De gynaecoloog ontdekte bij een onderzoek dat in het lichaam van het ongeboren jongetje twee magen waren ontwikkeld. Ook met de longen en het hartje bleken problemen te zijn.





Wereld stort in

"Op zo'n moment stort je wereld in. Bijna acht maanden leek alles perfect in orde. Om dan plots zo'n nieuws te verwerken... Het was een hele zware periode", getuigt Jasmina. De bevalling verliep dan ook allesbehalve normaal. "Enkele seconden: langer mocht ik Jay niet bij me houden. De dokters namen hem meteen mee voor enkele spoedonderzoeken. 'We weten niet of je zoontje het zal halen', kreeg ik te horen. Zoiets wens je niemand toe", zucht Jasmina. Het zou uiteindelijk drie weken duren voor moeder en kind herenigid werden.





Klaplong

Vlak na de geboorte bleek één van Jays nieren niet te functioneren. De dokters stelden bovendien vast dat het jongetje geen anus had, waardoor de baby niet normaal naar het toilet kon. Drie dagen na zijn geboorte kreeg Jay bovendien een klaplong. De maanden nadien verbleef hij in het ziekenhuis. Er volgden verschillende onderzoeken waaruit de dokters verdere conclusies konden trekken. Het verdict was hard: naast de nier- en maagproblemen bleken de hart- en longaandoeningen, waar al sprake van was tijdens de zwangerschap, zeer ernstig te zijn. "In zijn hartje ontbreekt een kamer en één van zijn longen is veel te klein", vertelt mama Jasmina van Weydeveldt.





Vandaag heeft het jongetje al zeven levensnoodzakelijke operaties achter de rug. Zo slaagden de artsen er vorige maand in om de anus open te maken. Een stoma is daardoor overbodig geworden. In de toekomst moet Jay nog minstens drie keer onder het mes. Met de hartoperatie wordt zo lang mogelijk gewacht om het jongetje eerst sterker te laten worden.





Goede hoop

Op steun van een partner hoeft Jasmina niet te rekenen. De vader van Jay liet haar tijdens de zwangerschap in de steek. "Eenvoudig is het niet. Weet je, uiterlijk valt het helemaal niet op dat Jay ziek is. De dokters hebben ook goede hoop dat hij op termijn een normaal leven zal kunnen leiden. Met zijn hersenen is alles in orde. Financieel is het natuurlijk enorm zwaar. Zeker omdat mijn dochter Lena (bijna 2, red.) ook zorg en aandacht nodig heeft. De combinatie valt heel moeilijk te regelen. Gelukkig kan ik rekenen op de onvoorwaardelijke steun van mijn eigen moeder", glimlacht Jasmina.





Ook haar vrienden springen nu in de bres. Op 7 april organiseren zij een grote benefiet om het gezin financieel te steunen. 's Ochtends is ontbijt voorzien, waarna er de hele dag door kinderanimatie staat gepland. 's Avonds volgt een groot spaghettifestijn. "Ik ben iedereen enorm dankbaar. Als moeder wil je alles doen om het leven van je kind te redden. Operaties of niet: ik blijf Jay even graag zien", besluit de jonge moeder.





Alle info voor de benefiet is terug te vinden via de Facebookpagina 'Steun Baby Jay'.