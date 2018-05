Baba Yega komt naar WK-dorp 31 mei 2018

Bruisend, de organisatie achter het WK dorp in Brugge tijdens de drie eerste matchen van de Rode Duivels op het wereldkampioenschap in Rusland, heeft drie acts gestrikt om voor ambiance te zorgen. Op maandag 18 juni om 15 uur op het Beursplein treedt Team Kleine Sanders op voor de start van de match om 17 uur. Op zaterdag 23 juni is het de beurt aan Baba Yega, de oud-winnaars van Belgium's Got Talent, om 12 uur. De match tegen Tunesië start dan twee uur later. Op donderdag 28 juni om 18 uur is er dan een show van Wim Soutaer en Charles van Domburg. Zij treden op voor de match tegen Engeland. De toegang is telkens gratis.





