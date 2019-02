B&B schakelt over op vegan: “Gasten merken het vaak niet eens” AMPM had al vegetarisch ontbijt, maar gaat stapje verder Bart Huysentruyt

26 februari 2019

20u23 0 Brugge De bed and breakfast AMPM langs de Singel pakt als eerste in Brugge uit met een louter veganistisch ontbijt. Geen vlees of zuivel dus, maar enkel producten op basis van planten. “We willen mensen bewust maken, maar ook tonen dat het even lekker is", zeggen de zaakvoerders.

Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse gasten vinden makkelijk de weg naar bed and breakfast AMPM langs de rustige Singel, net buiten de Smedenpoort. Het gastenverblijf van Kevin Van Volcem (42) en Tiny De Keyzer (42) telt vier kamers en is sinds dertien jaar een gekend adresje in Brugge. Ze stapten al snel na hun opstart over naar het serveren van een vegetarisch ontbijt.

“Ik ben zelf al dertig jaar vegetariër en vond het eigenlijk maar logisch dat ik ook voor de gasten geen vleesproducten meer in huis haalde", zegt Kevin.

Zelf vegan

“Twee jaar geleden zijn we met ons gezin overgeschakeld naar vegan. Dat betekent dat we voortaan ook alle zuivelproducten weren. Geen kaas of koemelk meer, maar enkel producten op basis van plantaardige bereidingen. Omdat we zelf die omslag hebben gemaakt, vonden we het hoog tijd om ook onze gasten ermee te laten kennismaken.”

Soja en amandel

Wie een kamer boekt bij AMPM krijgt bij het ontbijt dus geen eitjes of plakjes kaas bij zijn brood. “Er zijn zoveel alternatieven die minstens even lekker zijn”, vult Tiny De Keyzer aan. “De zuivelproducten zijn voortaan op basis van soja, haver of amandel terwijl we ook soorten pindakaas hebben, veganistische smeerchoco’s of granola. We maken onze kaas zelf en zorgen ook voor zelfgemaakte extraatjes. Deze morgen kregen de gasten energieballetjes op basis van koffie, notenpasta en kokos. Op andere dagen bak ik een veganistische taart, wafeltjes of cakes. Er is echt voor elk wat wils.”

Veel reclame voor hun veganistische bed and breakfast maken Kevin en Tiny niet. Hun B&B staat vermeld op een website voor vegetarische en veganistische gastenkamers over de hele wereld, maar vooralsnog zijn zij de enige B&B in België die 100 procent vegan is.

Ons verhaal

Op boekingsites zoals Booking.com staat het veganistisch ontbijt aangevinkt, maar niet iedereen ziet dat. “Vaak weten onze gasten vooraf niet dat ze een veganistische B&B hebben gereserveerd”, zeggen ze. “Maar de reacties zijn alleen maar positief. Op hun kamer ligt een A4’tje in 3 talen met ‘ons verhaal’, waarin we op een positieve en luchtige manier de voordelen van veganisme op vlak van dierenleed, gezondheid en de grote impact op het klimaat, aanhalen. We willen de mensen niet noodzakelijk bekeren, maar hen vooral laten zien dat het ook anders kan. In deze tijden van klimaatbewuster leven, is veganisme een logisch alternatief. Door hier te logeren, leren mensen er kennis mee te maken. Zo is ons doel toch bereikt.”