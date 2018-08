AZ Sint-Jan oogt moderner dan ooit INVESTERING VAN 4 MILJOEN EURO VOOR FACELIFT INKOM EN VOORGEVEL BART HUYSENTRUYT

23 augustus 2018

02u26 0 Brugge Het Sint-Jansziekenhuis in Brugge beschikt over een nieuwe, moderne voorgevel en inkom. Het prijskaartje van vier miljoen euro is niet min. "Maar de investeringen stoppen nooit: dit jaar komt er ook nog een nieuwe parking bij", zegt OCMW-voorzitter Dirk De fauw (CD&V).

Het AZ Sint-Jan in Ruddershove in Brugge dateert uit eind jaren zeventig van vorige eeuw. De aanblik is wat triest: donkergrijs en weinig uitstraling. Wat een verschil met bijvoorbeeld de nieuwe campus van AZ Zeno in Knokke. De nieuwe voorgevel, die voor het grijze gebouw werd geplaatst, oogt alvast een stuk moderner. "Er is gekozen voor een gevel in kunstvezel, met een witte aanblik", zegt OCMW-voorzitter Dirk De fauw (CD&V). "De inkom is als het ware overdekt en laat toe om ook de dienst radiografie uit te breiden."





Uitleg over... het weer

Wie binnenkomt, merkt ook het nieuwe check-insysteem op. "We werken voortaan met een kiosk vol automaten. De patiënt moet dus niet langer met zijn identiteitskaart bij een bediende langs. Hij steekt zijn kaart in de automaat en krijgt meteen klevertjes en de te volgen route mee. Als mensen zich toch moeten inschrijven in het ziekenhuis, dan gaan ze rechts van de inkomhal naar de acht loketten, die oplichten, wanneer er een bediende beschikbaar is."





Waar vroeger een onthaalbediende zat, hangt nu een immens scherm, waar patiënten en bezoekers hun bestemming kunnen opzoeken. Er wordt ook uitleg gegeven over de busverbindingen en... het weer. "We spelen in op de veranderde werkwijzes binnen ziekenhuizen. Dit moet het inschrijven veel vlotter doen verlopen. Er staat personeel beschikbaar om mensen te helpen als dat nodig is", zegt De fauw. Wie de bloemenwinkel zoekt, kijkt voortaan de andere kant op. Daar zijn de bloemenzaak en de krantenwinkel samengevoegd.





Nieuwe geriatrie

De investeringen kosten vier miljoen euro. En daar houdt het niet op. "Het is constant investeren", voegt De fauw toe. "Momenteel zijn we bezig met het renoveren van de verpleegeenheden. Per gang bedraagt het kostenplaatje één miljoen euro. In oktober opent de nieuwe dienst geriatrie en pediatrie. We hopen dit jaar ook nog te starten met de bouw van een parking voor 500 voertuigen aan de achterkant van het ziekenhuis. Die parking is bedoeld voor het personeel, waardoor er extra plaatsen vrijkomen op de bezoekersparkings." Tot slot is er ook nog een omgevingsvergunning goedgekeurd voor de uitbreiding van de dienst cardiologie boven de spoeddienst.