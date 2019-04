AZ Sint-Jan begint bouw parkeertoren van 6 miljoen euro: tegen eind dit jaar 350 extra plaatsen voor bezoekers en personeel Bart Huysentruyt

19 april 2019

14u24 0 Brugge Op de site van AZ Sint-Jan in Brugge is de bouw van een extra parkeertoren gestart. Er komen in één klap 350 extra plaatsen voor bezoekers en personeelsleden bij. Het prijskaartje: 6 miljoen euro.

De nieuwe parkeertoren moet de druk op de huidige personeels- en bezoekersparking doen afnemen. Het komt immers maar zelden voor dat er ‘s morgens nog vrije plaatsen zijn op de parking van het ziekenhuis. Dat brengt frustraties én veel foutparkeerders met zich mee. Tellingen hebben aangetoond dat er voornamelijk parkeertekort is bij de shiftwissels. Dan komen nieuwe personeelsleden toe, terwijl de auto’s van de vertrekkende werknemers nog op de parking staan.

Het AZ Sint-Jan dacht eerst na over twee grote parkeertorens, maar besliste vorig jaar om een (kleinere) parkeertoren bij te bouwen met 350 extra plaatsen. Dat levert eind dit jaar een nieuw totaal van 530 parkeerplaatsen op de site op. “Zowel bezoekers als personeelsleden kunnen er terecht", zegt OCMW-voorzitter Pablo Annys (sp.a). “Door te stapelen, nemen we minder ruimte in. Al is het kostenplaatje met 6 miljoen euro, inclusief btw, niet min.”

Nieuwe randparking aan Waggelwater

Of daarmee de parkeerproblemen definitief van de baan zijn, is afwachten, maar ook de komst van een nieuwe randparking aan het Waggelwater biedt soelaas. “De parking Waggelwater zal ook tegen het einde van het jaar klaar zijn. Zo slaan we dit jaar nog twee vliegen in één klap. In vogelvlucht ligt ze zo’n 300 meter van het ziekenhuis. Dat is in principe te voet te overbruggen. Het is een vergelijkbare afstand voor wie zijn wagen nu op onze verste parkeerplaats moet zetten. In het slechtste geval kunnen we shuttlebusjes inzetten om mensen vanop die parking tot aan de inkomhal van het ziekenhuis te vervoeren. Maar ik denk dat we in deze regio stilaan de parkeerdruk kunnen doen dalen”, zegt Annys.

Afrit Expresweg? Toekomstmuziek

De ultieme droom van het ziekenhuis blijft een aparte afrit van de N31 Expresweg, maar die plannen lijken verre toekomstmuziek. Bij AZ Sint-Jan laten ze weten dat er voorlopig geen signalen zijn die in die richting zouden wijzen.