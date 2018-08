Avond vol ambiance bij opening Zand 10 augustus 2018

De opening van 't Zand op zaterdag 1 september gaat gepaard met veel ambiance en muziek. Vanaf 19 uur steken de zes Brugse harmonieën de lont aan. Daarna volgt een gratis receptie en een feest vol dans, muziek en straattheater voor het hele gezin. Op het programma staan onder meer optredens van La Muette, The Primitives en Kompagnie Ofwel. Er is ook volksdans, salsa en tango, een schietshow, een openluchtfilm, photobooth en een tentoonstelling over de werken op 't Zand. Het plein is zo goed als helemaal afgewerkt na twee jaar werken. (BHT)