Avanti strikt toppers voor eerste Zotte Schlagerfestival 24 augustus 2018

02u28 0 Brugge De Brugse basketbalvereniging Avanti houdt op 12 oktober om 20 uur een eerste Zotte Schlagerfestival in Studio-Hall in Sint-Kruis. Op de affiche staan Paul Bruna, Laura Lynn, Willy Sommers en De Romeo's.

De basketbalclub beleeft sinds 2015 - na een inactiviteit van een kwarteeuw - weer mooie tijden. Ze spelen komend seizoen in tweede provinciale. Zo'n 700 supporters wonen de wedstrijden bij. "Het populaire genre komt overal in Vlaanderen vaak aan bod, maar in Brugge nog te weinig", zegt Tessa Cappan van Avanti. "Daarom organiseren we zelf een schlagerfestival. Voor Avanti is het een mooi visitekaartje. We zijn volop bezig om op te klimmen in de Belgische basketbalwereld. Ook dit jaar weer hopen we kampioen te spelen zonder verlieswedstrijd."





Zotste fan

De avond wordt geopend door Paul Bruna en gaat verder met Laura Lynn, Willy Sommers en De Romeo's. "Studio-Hall is de gedroomde locatie. We kiezen voor grote namen om meteen de toon te zetten. Tijdens de avond wordt ook de Zotste Schlagerfan verkozen." Hoewel het evenement nog maar pas is gelanceerd, loopt de kaartenverkoop als een trein. Kaarten kosten 25 euro in voorverkoop bij Studio-Hall, De Reisduif, 't Risico en Extra Time of via events@avantibrugge.be.





De opbrengst gaat naar de uitbouw van de jeugdwerking van Avanti. (BHT)