Autobanden oldtimer platgestoken 02u46 0 Benny Proot De banden van de oldtimer van Ruben Cottenje, een oude Mercedes 123 uit 1976, werden lekgestoken langs de Augustijnenrei.

De politie van Brugge is een onderzoek gestart naar een vandalenstreek langs de Augustijnenrei in het stadscentrum. Gisterochtend merkte Ruben Cottenje op dat de vier banden van zijn oldtimer werden platgestoken.





"Eén band kan nog toeval zijn. Maar allemaal? Neen, iemand heeft dit duidelijk gedaan om me persoonlijk te raken", zegt Ruben. De man diende klacht in bij de politie en hoopt dat de daders nog gevat worden. Onopvallend is zijn wagen niet. Het gaat om een oude Mercedes 123 uit 1976. "Ik heb de wagen zelf nog maar zeven jaar. Natuurlijk is dit allesbehalve prettig. Niet alleen omdat dit me geld zal kosten. Het is simpelweg niet leuk te weten dat iemand je viseert en tot zo'n zaken in staat is." Ondertussen heeft Ruben wel een idee wie mogelijk achter de vandalenstreek zit. "Ik heb mijn vermoeden doorgespeeld aan de politie. Zij zullen de zaak verder onderzoeken", besluit Ruben. De andere voertuigen in de straat bleven onaangeroerd. (MMB)