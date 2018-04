Auto tegen vangrail 05 april 2018

02u47 0

Op de verkeerswisselaar E40/E403 in Brugge is gistermorgen even voor 7.30 uur een wagen tegen de vangrail beland. De bestuurder wilde vanuit de richting van Oostende de bocht richting Kortrijk nemen, maar verloor de controle over zijn stuur. Hij kwam uiteindelijk met de schrik vrij. De afrit richting E403 werd tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Door de paasvakantie bleef de grote verkeershinder uit. Na een uurtje was de wagen getakeld en werd de rijbaan vrijgegeven. (SDVO)