Auto over de kop langs Zeelaan: bestuurder lichtgewond Mathias Mariën

26 februari 2019

16u02 0 Brugge Langs de Zeelaan in Brugge gebeurde dinsdagmiddag even na 14 uur een spectaculair ongeval.

De bestuurder van een personenwagen verloor de controle over het stuur en ging daardoor aan het tollen. Uiteindelijk kwam de wagen pas tot stilstand op z’n dak. De mannelijke chauffeur kon als bij wonder zelf uit het wrak kruipen en raakte slechts lichtgewond. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend. De politie deed in de tussentijd de nodige vaststellingen. De brandweer plaatste signalisatie om de rest van het verkeer vlot te laten verlopen tijdens de takelwerken. Er raakten geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval.