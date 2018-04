Auto gaat over de kop en vat vuur 30 april 2018

In de Karel van Manderstraat in Sint-Kruis heeft vrijdagavond een wagen vuur gevat na een spectaculair ongeval. De bestuurder verloor rond 23.30 uur de controle over zijn stuur en de wagen ging over de kop. De vier inzittenden, buitenlanders, konden uit het wrak kruipen. Niet veel later schoot de auto in brand. De brandweer had de vlammen snel onder controle. De vier kwamen er als bij wonder zonder verwondingen van af. Volgens de politie lagen hun overdreven snelheid en roekeloos rijgedrag aan de oorzaak. (SDVO)