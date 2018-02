Auto crasht in struikgewas: bestuurder bevrijd door brandweer 19 februari 2018

Op de Torhoutsesteenweg in Brugge gebeurde zaterdagavond rond 22 uur een zwaar ongeval. Een bestuurder die in de richting van Zedelgem reed, verloor de controle over het stuur ter hoogte van de parking van Tillegembos, ramde een verkeersbord en kwam uiteindelijk tegen een boom, in het struikgewas, tot stilstand. De brandweer werd opgeroepen om de bestuurder te bevrijden uit het wrak, want dat lukte niet op eigen houtje. Dat gebeurde met de nodige voorzichtigheid omdat er voor een rugletsel werd gevreesd. Het slachtoffer werd uiteindelijk met verwondingen aan de benen naar het ziekenhuis overgebracht, maar was steeds bij bewustzijn en verkeert niet in levensgevaar. Bij het ongeval waren geen andere wagens betrokken. De bestuurder legde nadien nog een negatieve ademtest af. De precieze oorzaak van de crash is niet duidelijk. (BBO)