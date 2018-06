Auto brandt uit na botsing op Expresweg 30 juni 2018

02u31 0

Op de Expresweg in Sint-Andries is gisterennamiddag een wagen uitgebrand. Even na 15 uur kwam het in de richting van Zeebrugge tot een kop-staartaanrijding. Een van de wagens vloog na de klap in brand. De brandweer snelde ter plaatse, maar bij aankomst stond de auto al in lichterlaaie. De brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle, maar konden niet voorkomen dat het voertuig volledig vernield raakte. Door wat gelekte brandstof vatte ook een deel van de grasberm vuur. Beide bestuurders konden op tijd ontkomen en bleven ongedeerd. Wellicht lag een technisch defect aan de oorzaak van zowel de aanrijding als de brand. Tijdens de interventie van de brandweer was de Expresweg richting kust een tijdlang volledig versperd. Het verkeer moest via de parallelwegen een omleiding volgen. (SDVO)