Autist hackt Xbox en koopt voor 1.000 euro spelletjes 16 november 2018

Een jongeman uit Kuurne moest zich gisteren voor de Brugse rechtbank verantwoorden voor het hacken van een Xbox. Via het account van het slachtoffer kocht de twintiger voor 1.000 euro spelletjes. Hij kampt met een autismespectrumstoornis en leerde de eigenaar van de Xbox kennen in een begeleidingscentrum in Brugge. "Zijn stoornis betekent niet dat hij niet weet wat goed of slecht is", sprak de procureur. "Ik kan me wel vinden in een voorwaardelijke straf mét een storingsverbod tegenover de burgerlijke partij." Uitspraak op 13 december. (SDVO)