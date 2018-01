Auteur Peter Vermeersch (54) overleden 02u33 0

Auteur en journalist Peter Vermeersch is overleden. Hij werd amper 54 jaar en stierf in zijn slaap. Peter Vermeersch werd geboren in Torhout en studeerde Slavistiek. Hij was hoogleraar Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Leuven. Bekendheid verwierf hij als schrijver van romans, literaire essays en gedichten. Als Balkan-kenner stonden onderwerpen als geschiedenis, oorlog en maatschappelijke problemen steevast centraal in zijn werk. Zijn boek 'Ex. Over een land dat zoek is' uit 2014 werd bekroond met de Prijs Letterkunde Proza. Het was een persoonlijk verslag van een reis door het voormalige Joegoslavië. (BHT)