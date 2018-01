Aurelio: "Toen ik hoorde over brand, had ik voorgevoel" 02u54 0 Foto Mathias Mariën De Opel Mokka van Aurelio Zutterman stond naast de auto die vuur vatte en is total loss.

Aurelio Zutterman (20) is één van de slachtoffers van de zware brand. De Opel Mokka van zijn ouders raakte volledig vernield. De student hoorde pas na zijn examen Frans dat er auto's in brand stonden op de parking. "Vreemd genoeg had ik een voorgevoel. Brute pech dat ik me net parkeerde naast de wagen waar de brand begonnen is." De witte Opel liep zware schade op en is total loss. "Het belangrijkste is natuurlijk dat er niemand gewond raakte. Of de brand een excuus zal zijn als mijn punten voor dit examen wat tegenvallen? Neen, zeker niet. Ik wist het echt maar achteraf. Het is nu wachten op de verzekering om een oplossing uit te werken. Het geeft toch een raar gevoel om je auto zo te zien staan. Maar oké, zulke zaken kunnen gebeuren." (MMB)