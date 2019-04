Atheneum strikt Jebroer en Brahim voor schoolfestival Bart Huysentruyt

10u02 0 Brugge De Nederlandse rapper en MNM-deejay Brahim zijn de hoofdacts van StressFactor, het schoolfestival van het Jan Fevijn Atheneum in Brugge.

Het muziekfestival vindt plaats op vrijdag 3 mei op het schooldomein. StressFactor Live organiseert al sinds 2003 muziekfestivals op secundaire scholen. Wat StressFactor zo uniek maakt, is het feit dat leerlingen en leerkrachten zelf aan de slag moeten om hun eigen festival te organiseren. “StressFactor zorgt voor het hoofdpodium en gaf ons de keuze uit enkele artiesten. De rest doen we zelf”, vertelt waarnemend directeur en eindverantwoordelijke Anthony Strubbe.

Een kernteam van leerlingen en leerkrachten neemt de algemene organisatie in handen. “Leerkrachten bekommeren zich om het financiële luik en wij zijn vooral bezig met het praktische aspect van het festival”, zegt leerling Samy Hassani. “We hebben bijvoorbeeld zelf het plan van het festivalterrein uitgetekend en zijn op de dag van het festival verantwoordelijk voor de ontvangst en de begeleiding van de artiesten. Dat wij het festival organiseren, betekent niet dat andere scholen niet welkom zijn, wel integendeel. We hebben alle scholen van onze scholengroep Impact uitgenodigd en we zijn blij dat er heel wat van hen aanwezig zullen zijn.”