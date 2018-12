Assebroek haalt opgelucht adem: verdachte inbrakenplaag aangehouden Bewoner Jimmy Miny zet burgerpatrouilles voorlopig ‘on hold’ Mathias Mariën

05 december 2018

08u55 22 Brugge Een Albanese man zit in de cel op verdenking van een hele reeks inbraken in de regio rond Assebroek en Sint-Kruis. De politie van Brugge kon de verdachte eind vorige week vatten met behulp van ANPR-camera’s. Voor de inwoners van Assebroek en omstreken is het hopen dat de inbraakplaag definitief een halt is toegeroepen. “De burgerpatrouille staat voorlopig on hold", zegt Jimmy Miny.

De voorbije weken gebeurden in de omgeving van Assebroek tal van inbraken en inbraakpogingen. Op een gegeven moment gebeurden er zelfs tien inbraken in één avond. De ongerustheid bij de inwoners was zo groot dat er een burgerpatrouille op poten werd gezet. Voor Jimmy Miny, die in de buurt van het Bergjesbos woont, waren de aanhoudende berichten hét sein om het heft in eigen handen te nemen. Samen met zijn zoon Phoenix (14) ging hij dagelijks de straat op. Al snel volgden anderen zijn voorbeeld. De Brugse politie zette extra patrouilles in en vroeg de bewoners extra waakzaam te zijn en vreemde nummerplaten te melden. De verdachte kon uiteindelijk eind vorige week geklist worden dankzij ANPR-camera’s. De Albanees werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van een hele reeks inbraken in Assebroek en omgeving. De raadkamer besloot zijn aanhouding met een maand te verlengen.

Burgerwacht on hold

De aanhouding van een verdachte betekent voorlopig het einde van de burgerwacht van Jimmy en zijn zoon. “Ik ben bij de politie geweest en zij wisten me te vertellen dat er effectief een aanhouding is gebeurd. Daarom stop ik er even mee. Al blijven we natuurlijk wel alert. Er kunnen boeven blijven opduiken”, zegt Jimmy, die heel wat felicitaties kreeg voor zijn inzet. “Natuurlijk deed dat deugd, maar daarvoor deed ik het zeker niet. Weet je wat ik jammer vind? Dat ik niet zélf een inbreker op heterdaad kon betrappen. Dan was mijn burgerwacht nog efficiënter gebleken.”

Voorlopig is het onduidelijk voor hoeveel feiten de verdachte in aanmerking komt. Verder gerechtelijk onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Dat de inbraakplaag in Assebroek en omgeving definitief een halt is toegeroepen, is dus niet helemaal zeker. Mogelijk waren er meerdere daders aan het werk. De Albanese man blijft ondertussen zijn betrokkenheid ontkennen. Voor de rest legde hij amper verklaringen af. Voor de inwoners van Assebroek blijft het dus nog even bang afwachten.

Paraat

“Volgens mij kan die man nooit in z’n eentje tien inbraken in één avond hebben gepleegd. Het meest waarschijnlijk gaat het dus om een bende. Maar ja, dat kan ik natuurlijk niet bewijzen”, zegt Jimmy Miny. “Hoe dan ook: ik sta paraat voor het geval er opnieuw wordt ingebroken.” De burgerwacht lijkt dus voorlopig nog geen definitief verleden tijd.