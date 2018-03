Artiesten houden 'Homejacking' bij Van Volcem 13 maart 2018

De huiskamer van Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem (Open Vld) vormde een van de locaties voor 'Homejacking' van het Concertgebouw. Een hele namiddag lang werden er zondag thuisconcerten gegeven. Dat gebeurde op vier locaties, waaronder de woning van Van Volcem in de Walburgastraat. "Ik vond het wel fijn dat mijn huis even een cultuurfabriekje werd", glimlacht de politica. "Een huis moet leven en het is wel fijn om zo een steentje te kunnen bijdragen aan dit leuke initiatief." Zo'n dertig gasten konden de concerten bijwonen. Muzikanten van Nadar Ensemble gaven een klassiek concert. Ook radiozender Klara kwam langs. Die filmde de concerten bij Van Volcem voor het Klarafestival. (BHT)