Arm der wet op sociale media? Like! POLITIEZONE BLANKENBERGE/ZUIENKERKE OOK OP INSTAGRAM MATHIAS MARIËN

25 april 2018

02u32 1 Brugge Het valt steeds meer op: de politiezones in onze regio maken volop gebruik van sociale media. In Blankenberge starten ze binnenkort zelfs met een Instagramaccount. Geen toeval, zegt politiewoordvoerder Philip Denoyette. "We moeten inspelen op de trend. Maar informeren blijft de prioriteit."

Flitscontroles of wegenwerken? Of misschien een vermiste kat? Ongetwijfeld heeft iedereen die actief is op sociale media die berichten al zien passeren. Is het niet van een Facebookvriend, dan wel... van de politie. Alle politiezones in de regio zetten steeds harder in op het gebruik ervan. Klantenbinding? Zeker wel. "Op die manier proberen we ons imago wat op te krikken", bevestigt Isolde Van Eenooghe. De woordvoerster van de politie Damme/Knokke-Heist is verantwoordelijk voor de berichtgeving op de sociale kanalen. "We willen delen wat er leeft en speelt op ons grondgebied. Facebook is daar een dankbaar kanaal voor", aldus Van Eenooghe. "Het is bovendien de ideale manier om de andere kant van politiewerk te tonen. Het is eens iets anders dan 'de slechterik' zijn."





De absolute voorloper van de trend is Blankenberge. Daar startten ze vijf jaar geleden al een actief Facebookkanaal op. "Een idee waar we aanvankelijk heel wat tegenwind voor kregen", herinnert woordvoerder Philip Denoyette zich. "Enkele jaren geleden plaatsten we een foto online van een vrouw. Met de hulp van de bevolking wilden we de dame, die zich had verhangen, identificeren. De kritiek die we daarvoor kregen... België stond op z'n kop. Vandaag is het een doodnormale zaak geworden. Dat bewijst de enorme evolutie. Sociale media zijn volledig ingeburgerd. Ook als de berichtgeving gebeurt door de politie." De zone Blankenberge/Zuienkerke gaat nu een stapje verder en is heel binnenkort actief op Instagram. "De interesse van de jeugd verschuift steeds meer. Dus ja, ook als politie moeten we inspelen op die trend", gaat Denoyette verder. "Al blijft Facebook het belangrijkste. De interactie en bereik zijn daarop het grootst."





Flitsmeeuw

Terwijl ze in Blankenberge net proberen niét grappig te zijn om de nodige 'serieux' te houden, kiezen ze in de zone Damme/Knokke-Heist wel voor een vleugje humor. Een leuk voorbeeld zijn de 'flitsmeeuw' en 'korpsfotograaf', die dagelijks waarschuwen voor flitscontroles op het grondgebied. Precieze locatie inbegrepen. "We merken dat de mensen er zo meer aandacht voor hebben", zegt Isolde Van Eenooghe. Ook Bredene/De Haan, pas recent op Facebook, gebruikt uiteenlopende manieren van communiceren. Bij Het Houtsche en Brugge kiezen ze voor het informatieve. Tal van bruikbare tips via sociale media hielpen al zaken op te lossen. "Er is één belangrijke nuance", pikt Denoyette in. "Een politiekanaal is géén krant of een plaats om aangiftes te doen. Informeren blijft de prioriteit. Al is er ook bij ons sporadisch zeker plaats voor een grapje."