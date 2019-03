Architect opent eigen interieurcafé ‘Smaaak’: “Alles wat je ziet, is hier te koop” Bart Huysentruyt

27 maart 2019

12u49 1 Brugge “Klanten hebben vaak een fout idee over een architect: we zijn te duur en kunnen weinig tastbaars tonen.” En dus heeft Thomas Coucke (46) zonet in de Jozef Suvéestraat in Brugge een eigen interieurcafé Smaaak – met drie a’s - geopend. Echt álles is er te koop. “Klanten kunnen ideetjes opdoen terwijl ze een kop koffie drinken.”

Spannend is het wel voor architect Thomas Coucke van Architextuur langs de Komvest. Hij heeft helemaal geen horecaverleden, maar richtte een vroegere beenhouwerij in de kleine Jozef Suvéestraat helemaal in als interieurcafé. Wie binnenkomt, merkt onder een glasplaat meteen de ondergrondse wijnkelder op. Ook opvallend is de ongedwongen sfeer in de zaak: hoewel de architect zoveel mogelijk stijlen en mogelijkheden wil tonen, lijkt alles toch één samenhangend geheel. “Daar heb ik veel werk in gestoken. Klanten moeten hier hun ogen kunnen uitkijken, zonder dat het té opvallend wordt. Wil je plaatsnemen aan een geverniste tafel, dan kan dat. Maar evengoed zet je je aan een van de grote massieve tafels of in de salon aan de haard.”

Wandelstokken als kapstokken

Ideetjes opdoen voor een smaakvol interieur: dat is het devies in Smaaak. Bewust geschreven met drie a’s overigens: “We willen er een beetje uitspringen. Bovendien bestond Smaak met twee a’s al (lacht).” Lopen doe je op verschillende soorten parket, wandelstokken worden er gebruikt als kapstokken. Voor de akoestiek gebruikt Thomas mos of kurk. “Klanten hebben vaak een fout idee over een architect. De drempel is soms te groot en ze vrezen dat ze veel geld zullen moeten uitgeven. Wat trouwens niet het geval is. Hier toon ik mogelijkheden: dure, maar ook goedkopere alternatieven. Maar telkens kunnen we een persoonlijke aanpak aanbieden. Er is voor elk probleem een oplossing.”

Biologisch

In de toonzaal kan je kiezen uit verschillende dranken: de Europese wijnen zijn zorgvuldig gekozen. Bij de koffie krijg je een glaasje water en de theesoorten zijn biologisch. Zoek niet naar Coca-Cola of Fanta: in Smaaak biedt Thomas Coucke de biovarianten aan. “De kwaliteit die we tonen in de toonzaal, trekken we door op de kaart”, zegt hij. “Ik ben een hobbykok. Wil je iets eten, dan bieden we hapjes aan zoals gedroogde ham of een bordje kaas, maar ook proevertjes hummus, tapenade of geroosterde pompoen. We vinden het ecologische aspect hier ook belangrijk.”

Gouden toilet

En moet je na al dat drinken even het kleine kamertje opzoeken, dan wacht daar nog een verrassing: een gouden toilet voor de heren. “Geloof het of niet, maar ik heb er zo al twee verkocht”, glimlacht Thomas. “Iets zién, kan dus echt wel helpen.”

Smaaak is open op zondag, maandag en dinsdag van 10 tot 22 uur, op andere dagen maak je best een afspraak.