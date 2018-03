Arbeiders 't Zand krijgen traktaat van Smedenstraat 30 maart 2018

Handelaars van de Smedenstraat in Brugge hebben gisteren de arbeiders, die op 't Zand een nieuw plein maken, getrakteerd op een drankje. Dat deden ze niet zomaar. De Smedenstraat is al een maand onderbroken, omdat er nabij de straat aan het plein gewerkt wordt. "De aannemer heeft ons beloofd dat de straat op 31 maart, dus komende zaterdag, weer bereikbaar is vanaf 't Zand. De arbeiders hebben keihard gewerkt om die belofte ook na te komen. Het is dus met veel voldoening dat we die mensen eens uitnodigen om hen te bedanken voor dat harde en correcte werk", zegt voorzitter Wim Proot van fietsenzaak Provan. Op zaterdag hebben enkele handelaars ook nog wat verrassingen in petto voor hun trouwe klanten. (BHT)