Arbeider (53) ontwaakt uit coma na zwaar ongeval met gasflessen Voor familie blijft het bang afwachten of er sprake is van hersenschade Mathias Mariën

14 december 2018

16u15 0 Brugge Drie weken nadat arbeider Peter Van Impe uit Erpe-Mere levensgevaarlijk gewond raakte bij een ontploffing aan het Brugs station, is de man ontwaakt uit zijn coma. Voor zijn familie blijft het wel bang afwachten wat de gevolgen zullen zijn. “Hij wordt momenteel nog beademd”, klinkt het.

Het arbeidsongeval gebeurde op 19 november toen een groep arbeiders aan het werk was in het seinhuis van Infrabel aan het station van Brugge. Even na 12 uur liep het grondig fout. Eén van de gasflessen viel op de grond, waarna de kop afbrak. Omdat er een enorme druk staat op de flessen, kwam het tot een zware ontploffing. Door de impact vloog de gasfles zelfs door de muur. De gevolgen waren zwaar: twee arbeiders uit Erpe-Mere raakten zwaargewond en moesten afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Vooral de toestand van Peter Van Impe (53) was kritiek. De dokters hielden hem wekenlang in een kunstmatige coma, maar vorige week kwam er eindelijk een sprankeltje hoop voor zijn familie. De dokters beslisten om Peter uit zijn coma te laten ontwaken. Zijn echtgenote Wendy Van der Pulst kon voorlopig nog geen gesprek aanknopen met haar man. “Hij wordt momenteel nog beademd. Het blijft bang afwachten", klinkt het. Vast staat dat Peter nog een hele lange revalidatieperiode te wachten staat. De dokters kunnen op dit moment ook nog niet uitmaken of er sprake is van blijvende hersenschade. “We wachten met een bang hartje op uitsluitsel”, besluit zijn familie.