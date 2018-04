App Brugge Leeft werkt al jaar niet wegens technisch probleem 20 april 2018

02u46 0 Brugge Al bijna een jaar werkt de applicatie Brugge Leeft niet meer door een technisch probleem. Daarop kon je de volledige activiteitenkalender in Brugge volgen. Schepen Franky Demon belooft een oplossing tegen de zomer.

Het is zowat de enige mogelijkheid voor Bruggelingen om bij te houden wat er tijdens de week en in de weekends zoal te doen is. Vooral in de zomer is het een handige tool. Raadslid Sandrine De Crom (Open Vld) vraagt zich af wat er met de app is gebeurd. "In Brugge valt altijd wel wat te beleven. Helaas komt daar wel serieus wat agendabeheer aan te pas. Je moet brochures lezen, op websites kijken, catalogussen raadplegen en alles netjes bijhouden in je agenda. En dan nog is het meestal toevallig dat je hoort of leest wat er gepland staat in Brugge die avond. Die app was fantastisch. Het was een overzichtelijke inventaris van wat er op welke dag gepland stond. De app is er een aantal jaar geweest en werkte al die tijd prima. Heel wat mensen maakten er gebruik van." De Crom wil het stadsbestuur motiveren om opnieuw te investeren in deze handige tool, gekoppeld aan een database waaraan stad Brugge en culturele spelers events kunnen toevoegen en waar privé-initiatieven kunnen worden op gepost. "Er is een technisch probleem", reageert schepen van Jeugd Franky Demon (CD&V). "Het probleem sleept al een tijd aan, maar hopen we tegen de zomer opgelost te krijgen. De website van Brugge Leeft is wél al aangepast en ziet er modern en up-to-date uit. Het is zeker de bedoeling dat ook de app terugkeert." (BHT)