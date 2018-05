Aperitiefje voor de match? Hier is de Club-cava 19 mei 2018

Carrefour B-Park in Brugge verkoopt sinds een paar dagen de Club Brugge 15-cava. Die is te koop in de shop-in-shop van Club Brugge in Carrefour. Zoals bekend is er al een paar weken een eigen Club-shop in de supermarkt. "De cava is gekozen door een wijnhandelaar, die trouwens zelf met het voorstel kwam. We stonden daar zeker positief tegenover", zegt Baptiste Van Outryve van Carrefour. Carrefour B-Park is de enige winkel die de cava in het assortiment heeft. Eerder kon u in deze krant al lezen dat bakkerij Dewitte blauw-zwarte eclairs verkoopt. Nog andere handelaars springen ook op de kar na het binnenhalen van de landstitel. Zo biedt Bakkerij Cloet in Sint-Michiels Club-taarten aan, onder meer met de foto van de afscheidnemende Timmy Simons. (BHT)