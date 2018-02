Antiquair en 'musketier' vechten het uit in beroep 15 februari 2018

02u52 0 Brugge Twee handelaars van galerij Ter Steeghere in Brugge zijn naar het Gentse hof van beroep moeten komen nadat ze veroordeeld waren voor wederzijdse slagen en verwondingen, die kaderen in de jarenlange burenruzie die er tussen hen heerst.

Erwin Cools (58), alias 'de musketier', kreeg toen 300 euro boete volledig met uitstel. Antiquair Lieven Moenaert (45) kreeg geen straf opgelegd. De situatie tussen de handelaars in winkelgalerij Ter Steeghere, nabij de Burg in Brugge, sleept al jaren aan. Erwin Cools (58), 'de musketier', baat er al 28 jaar een fotowinkel uit. Verkleed als musketier loopt de man door de galerij om toeristen naar zijn winkeltje te lokken. Zijn manier van werken stoort de andere handelaars enorm, vooral antiquair Lieven Moenaert (45), bij wie de stoppen in de loop van 2014 doorsloegen. "Hij zit me nog steeds de hele tijd uit te dagen", zegt Moenaert. De musketier zou op zijn beurt met een scherp voorwerp in de hand van Moenaert gestoken hebben, hijzelf stelt dat hij zichzelf kan beheersen en tot inkeer gekomen is. De procureur-generaal in beroep is duidelijk. "Dit is woord tegen woord, er is geen concreet bewijs in de zaak. Ik vraag voor beide vrijspraak op basis van twijfel." Ook de advocaten van beide partijen vroegen de vrijspraak. Uitspraak op 21 maart. (SDVO/DJG)