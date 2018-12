Annick Lambrecht blijft voorzitter van gemeenteraad Bart Huysentruyt

28 december 2018

Annick Lambrecht (sp.a) blijft in de nieuwe legislatuur voorzitter van de Brugse gemeenteraad. Ze vervult die functie al sinds 2017. Lambrecht was daarvoor tien jaar schepen in Brugge, maar moest haar functie stopzetten door haar verhuis naar het federaal parlement. Het voorzitterschap van de gemeenteraad mag ze wel combineren. “Dit is het resultaat van onderhandelingen met onze coalitiepartners”, vertelt ze. “Maar ik zie dit toch ook als een blijk van vertrouwen en waardering. Dit mandaat biedt mij als parlementslid ook de mogelijkheid om goed voeling te blijven houden met de Brugse dossiers en dat vind ik heel belangrijk.” Annick Lambrecht is bij de Vlaamse en federale verkiezingen in mei 2019 sp.a-lijsttrekker voor onze provincie.

