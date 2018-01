Ann Vanneste wint Inclusieprijs 26 januari 2018

02u28 0

Ann Vanneste heeft de Inclusieprijs van de stedelijke raad voor personen met een handicap gewonnen. Ann is de drijvende kracht achter vzw Speling, die mensen met een beperking de kans geeft om toneel te spelen. "Voor mensen met een handicap is het vaak niet zo eenvoudig om deel te nemen", motiveert voorzitter Lieve Dossche van de raad. "Cultuur, en dus ook toneel, is nochtans een belangrijke hefboom om er bij te horen. Of je nu een actieve toneelspeler of een toeschouwer bent: je komt onder de mensen en legt contacten."





(BHT)