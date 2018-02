An Capoen duwt N-VA-lijst 08 februari 2018

Kamerlid An Capoen wordt lijstduwer van de Brugse N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. De partij maakte gisteren een pak namen bekend die topplaatsen op de lijst zullen invullen. Zoals bekend is kandidaat-burgemeester Pol Van Den Driessche de lijsttrekker, gevolgd door horeca-uitbaatster Nele Caus. Plaats drie staat nog op. Daarna volgen raadsleden Geert Van Tieghem en Martine Bruggeman. Ilse Coopman, de 25-jarige voorzitster van Jong N-VA, is nieuw op zes, gevolgd door raadslid Hugo De Bondt, die voorzitter is van de Seniorenwerkgroep binnen de Brugse N-VA. Plaats 8 gaat naar Françoise Van Hoorebeke, plaats 9 is voor raadslid Eric Lagrou. Verderop staan ook Patrick Daels, Dominique De Spiegelaere, Erwin Priem, Gudrun Platevoet en Dirk Barbier.





"Er staan nog tal van plaatsen vrij, waaronder enkele topplaatsen", zegt Van Den Driessche. "We zijn nog in gesprek met enkele verrassende persoonlijkheden." (BHT)