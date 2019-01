Amerikaanse reisblogster vangt bot: geen aanwijzingen dat Brugse barman iets in drankje deed om haar in zijn bed te krijgen Siebe De Voogt

03 januari 2019

09u03 0 Brugge De klacht van een Amerikaanse reisblogster tegen een barman van het Brugse Hostel Lybeer is zonder gevolg geseponeerd. Dat bevestigt het Brugse parket. De vrouw beweerde dat de man haar dronken voerde om haar in z’n bed te krijgen, maar die beweringen konden niet hard gemaakt worden.

Het Brugse Hostel Lybeer in de Korte Vuldersstraat kwam in februari vorig jaar in een slecht daglicht te staan, en dat in volle #MeToo-periode. De populaire Amerikaanse reisblogster Diana Edelman (39) postte op haar blog een bezwarend bericht tegen een barman van Lybeer. De vrouw beschreef hoe ze in december 2017 in Brugge terecht kwam. Net als vele andere buitenlandse rugzaktoeristen besliste ze te overnachten in Hostel Lybeer. Op een avond zou ze aan de toog aan de praat geraakt zijn met de Roemeense barman. Volgens Edelman voerde de man haar dronken met de nodige biertjes. “Enkel en alleen om me in z’n bed te krijgen”, aldus de blogster. “Ik herinner me nog dat hij me om 22.30 uur probeerde te kussen. Niet veel later ging bij mij het licht uit. Ik weet niets meer en heb een totale black-out.”

Zonder gevolg geseponeerd

De barman beweerde steeds dat hij geen slechte bedoelingen had. Hij verklaarde dat hij inderdaad de nacht doorbracht met de Amerikaanse, maar dat ze beiden te dronken waren om nog seks te hebben. “Zij verleidde me zeker evenveel als ik haar”, klonk z’n verhaal. Diana Edelman diende ook effectief klacht in bij de politie. Na iets minder dan een jaar heeft het Brugse parket de klacht nu zonder gevolg geseponeerd. “Wegens onvoldoende bezwaren.” De barman van Hostel Lybeer kan zo met een gerust gemoed het nieuwe jaar inzetten. Voor hem volgt geen gerechtelijk staartje.