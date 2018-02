Amerikaanse blogster dient klacht in tegen barman van Brugs hostel 15 februari 2018

Een Amerikaanse blogster beschuldigt op haar reisblog een barman van het Brugse hostel Lybeer ervan haar opzettelijk dronken te hebben gevoerd om haar in bed te krijgen eind vorig jaar.





"Plots kwam ik 's ochtends wakker en wist ik helemaal niks meer. Al meer dan twee maanden probeer ik die nacht te reconstrueren. Ik kan niet meer aan mijn trip denken zonder aan het gezicht van die klootzak te denken. Hij bleef me maar biertjes trakteren. Het laatste wat ik weet, is hoe hij me probeerde kussen. Daarna is het één zwart gat", zegt Diana Edelman. Ze diende klacht in bij de politie. Zij onderzoeken de zaak. Volgens de Roemeense barman zelf bleef het bij wat geflirt. Hij werkt ook nog steeds achter de bar. Het hostel overweegt nu een klacht voor laster en eerroof.





(MMB)