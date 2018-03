Amelie wint Commeere Comedy Cup 20 maart 2018

In een volgelopen Rodenbachzaal van het Brugse Belfort won Amelie Albrecht zaterdag De Commeere Comedy Cup. Stijn Verdegem won de publieksprijs. Albrecht is afkomstig uit Dendermonde, Verdegem is een Gentenaar. Uit 20 inschrijvingen werden acht finalisten geselecteerd. De twee Brugse kandidaten brachten het er goed vanaf, maar keerden uiteindelijk zonder prijs naar huis.





(BHT/MMB)