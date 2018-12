Ambtenaar Jean (54) is kampioen oud handschrift ontcijferen Bart Huysentruyt

16 december 2018

08u35 0

In het Rijksarchief van Brugge kroonde de 54-jarige gemeentelijke ambtenaar Jean Bastiaensens uit Kalmthout zich tot kampioen paleografie. 55 deelnemers uit België en Nederland bereikten na voorrondes de finale. Ze hebben in Brugge in sneltempo middeleeuwse handschriften uit de periode van de 14de tot de 17de eeuw ontcijferd. Het kampioenschap werd georganiseerd door de Rijksarchieven in Vlaanderen en de Vlaamse universitaire geschiedenisopleidingen. Jean Bastiaensens maakte slechts 13 fouten. In de categorie onder de 25 jaar mocht de Gentse doctoraatsstudent Kevin De Koster de titel op zijn palmares schrijven. Beide winnaars werden beloond met 500 euro. De tweede plaatsen, goed voor 250 euro, werden behaald door Johan de Wilde uit Lovendegem en Tom De Waele, verbonden aan de UGent. De oudste deelnemer was de 78-jarige Henri Vandenberghe uit Poperinge, de jongste deelnemer de 21-jarige Wouter de Witte. Zij kregen een boekenbon.