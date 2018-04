Amaris tekent nieuwe affiche voor zone 30 26 april 2018

Amaris De Fauw, een leerlinge uit basisschool De Zonnetuin, heeft de nieuwe affiche voor de Octopuspalen ontworpen. Die palen duiden aan de schoolpoort de zone 30 aan. Alle kinderen uit het basisonderwijs konden een ontwerp indienen. "We kregen 450 tekeningen binnen", zegt schepen van Onderwijs Pablo Annys (sp.a). "Daaruit hebben we dan de vier leukste geselecteerd. Het werkje van Amaris is nu aan de beurt. De overige drie tekeningen hebben eerder al in de palen gehangen." De affiches worden geregeld vervangen om de automobilisten te blijven oproepen zich aan de snelheidsbeperking te houden. "Een affiche in de schoolomgeving is maar één van de vele acties rond verkeersveiligheid", besluit Annys. (BHT)