Amadeus én Mozart openen ribbetjeszaak 27 februari 2018

Ribbetjes zijn hot in Brugge, want binnenkort krijgt de stad er ineens twee nieuwe zaken bij. Nog voor de zomer opent Amadeus op het Kraanplein. De bekende keten is onder meer al in Gent te vinden. Nog dit jaar openen vestigingen in Oostende en dus ook in Brugge. Iets later wellicht, maar ook nog voor de zomer, opent dan in de Sint-Jakobsstraat een ander ribbetjesrestaurant: Mozart. Aan het roer staat Ives Vankerckhove. "We wilden al vorig jaar openen, maar de vergunningen nemen wat tijd in beslag", zegt hij. Als voormalige vennoot van de Amadeus-keten besloot Vankerckhove eind vorig jaar een nieuwe, maar gelijkaardige weg in te slaan met Moazart. In Aalst opende vorig jaar een eerste vestiging. (BHT)