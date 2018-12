Als vanouds: Sterrenstoet zamelt geld in voor de armen Bart Huysentruyt

De Sterrenstoet is zaterdag en zondag weer uitgetrokken door de Brugse centrumstraten om het kerstverhaal uit te beelden. Met honderd figuranten trok de stoet van de Mariastraat naar de Markt en terug. De stoet is een aloud gebruik in Brugge: een heuse harmonie, een rijdende beiaard, de drie koningen te paard, een grote meute schapen, Maria op een ezeltje op weg naar Bethlehem. Dat kregen de eindejaarsshoppers te zien. De ‘busseschudders’ liepen ondertussen rond om de kas te spijzen. Dit jaar gaat de opbrengst naar de Brugse vzw De Kade. Dat is een samenwerkingsverband tussen vier scholen voor buitengewoon onderwijs (Spermalie, Het Anker, De Berkjes en secundaire school Spermalie), begeleidingscentrum Spermalie/Het Anker en revalidatie– en hoorcentrum Spermalie.