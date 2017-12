Als De fauw burgemeester wordt, mag later ook Demon sjerp dragen 02u29 25 BP CD&V-kopstukken Franky Demon en Dirk De fauw. Brugge Opmerkelijk statement van CD&V, de tweede grootste partij in Brugge en momenteel mee in het stadsbestuur. Als lijsttrekker Dirk De fauw (60) na de verkiezingen in 2018 burgemeester zou worden, zou hij de fakkel na vier jaar - of in de legislatuur die volgt - doorgeven aan zijn jongere collega Franky Demon (41).

CD&V verloor de kiesstrijd in 2012 heel nipt. Als de partij 150 stemmen meer had gehaald, dan was nu Dirk De fauw en niet Renaat Landuyt burgemeester van de stad. Er werd toen gefluisterd dat de partij strategisch een fout had gemaakt door toenmalig burgemeester Patrick Moenaert niet uit te spelen als lijsttrekker. Onder leiding van partijvoorzitter Wouter Beke en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft CD&V Brugge nu de lijnen uitgezet voor de komende jaren. Volksvertegenwoordiger en schepen Franky Demon moet daarin een belangrijke rol spelen. "We willen niet dezelfde fout maken als in het verleden", zegt De fauw. "Als de Bruggeling mij kiest als burgemeester, stop ik ofwel ietsje vroeger in de legislatuur, ofwel doe ik nog een verkiezing mee in 2024 en ga dan vervroegd weg in de volgende legislatuur." Franky Demon bevestigt de uitspraak van De fauw. "Het belangrijkste is dat we de partij voorbereiden op de toekomst. Het geloof in Dirk is daarbij groot. Maar uiteindelijk moeten we nog altijd afwachten of we de grootste partij worden in Brugge. Dat kan alleen de kiezer bepalen." (BHT)