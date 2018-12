Als bij wonder enkel stoffelijke schade bij zwaar ongeval met vrachtwagens in Zeebrugge Mathias Mariën

13 december 2018

10u28 1 Brugge Langs de Alfred Ronsestraat in Zeebrugge gebeurde donderdagochtend even na 8 uur een zwaar ongeval met twee vrachtwagens. De bestuurder van een truck met oplegger gaf geen voorrang aan een aankomende vrachtwagen, waarna het tot een aanrijding kwam. Als bij wonder vielen er geen gewonden.

De Litouwse truckchauffeur stapte ongehavend uit de verhakkelde bestuurderscabine en probeerde met handen en voeten uit te leggen wat er was gebeurd. Hij probeerde eerst zelf nog de hulpdiensten te verwittigen, maar kon zich in zijn moedertaal moeilijk verstaanbaar maken. Het was uiteindelijk een toevallige passant die stopte en de telefoon overnam. De trucker zelf stond er achteraf wat verweesd bij. “Ik kwam uit de richting van Zeebrugge en werd plots aangereden”, klonk het. Ook de tweede truckchauffeur, de aanrijder, kwam er met de schrik vanaf. Door het ongeval lag de Alfred Ronsestraat over een afstand van 100 meter bezaaid met brokstukken. De brandweer kwam ter plaatse om de baan op te kuisen. Ook de lekkende olie moest opgekuist worden. De Brugse politie regelde in afwachting van de ruim- en takelwerken het verkeer. De hinder bleef daar alles bij elkaar beperkt. De schade aan beide vrachtwagens is groot, maar als bij wonder kwam iedereen met der schrik vrij.