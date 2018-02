Alles klaar voor plaatsing nieuwe Kruispoortbrug 03 februari 2018

Het lossen van de onderdelen van de nieuwe tijdelijke Kruispoortbrug in Brugge is vlot verlopen. Arbeiders van de Vlaamse Waterweg zijn druk in de weer om de installatie van de brug in gereedheid te brengen. Ondanks de gure wind en hevige regen konden de onderdelen zonder veel problemen van het ponton gehaald worden. "We zitten nog steeds op schema", zegt Claudia Van Vooren van De Vlaamse Waterweg. Ondertussen begint de vorm van een échte brug zichtbaar te worden, nadat arbeiders het frame omhoog plaatsten voor installatie. Vandaag volgt om 14 uur het spectaculairste gedeelte: de plaatsing van de brug zelf. Als alles goed gaat, zal de Kruispoortbrug binnen de twee weken open zijn voor verkeer. De Vlaamse Waterweg huurt de tijdelijke brug voor een kostprijs van 2 miljoen euro voor de eerste 5 jaar. (MMB)