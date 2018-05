Alles is eetbaar in voedselbos 28 mei 2018

In de Gemeneweideweg-Zuid in Assebroek, bij Hoeve Hangerijn, is het eerste voedselbos in Brugge geopend.





Een voedselbos is een stukje natuur waar alles eetbaar is. Er zijn fruitbomen geplant, maar ook eetbare planten en kruiden. In de winter is alles aangeplant. Nu zijn de eerste resultaten zichtbaar.





De stad gaf de grond in bruikleen aan een aantal vrijwilligers uit de buurt, die zo'n pluktuin hadden gevraagd. Het zijn onder meer buurtwerking 't Schuurke, basisschool Paalbos en ook Natuurpunt.





Sociaal project

"Wij zien het voedselbos als een sociaal project waar mensen elkaar ontmoeten, maar ook een zorgzame buurt. Het is een wisselwerking tussen de kinderboerderij en de buurt", zegt Fillip Gallez van 't Schuurke. "Het is ook mooi dat scholen op de kar springen. Voor hen is het een leerrijk stukje natuur in Assebroek."





Met het voedselbos in Brugge willen alle partners in de eerste plaats de kinderen dichter bij de natuur brengen.





"Omdat niet alle kinderen vandaag nog beseffen waar hun eten, zoals groenten en fruit, vandaan komt, vinden we deze kennis onmisbaar voor hun educatie", zegt Gallez. "Het project helpt ook mee aan de publieke bewustwording van het belang van de natuur in onze samenleving." (BHT)