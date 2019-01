Alleenstaandenvereniging Raval huldigt vrijwilligers Bart Huysentruyt

22 januari 2019

De leden van Raval (Recreatieve Activiteiten Vereniging voor Alleenstaanden) regio Brugge wisselden in het Hof van Watervliet in Brugge hun nieuwjaarswensen uit.

Voor hun tomeloze inzet werden de vrijwilligers Martine Snauwaert, Rose Brisol, Carine Ide, Gerrit Vercaemst, en Marie-Christine Coppens gehuldigd. In naam van stad Brugge bracht schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V) zijn steun over aan deze dynamische vereniging. De aanwezigen keken naar een compilatiefilm van de activiteiten van 2018. Daarna werd het jaarprogramma 2019 voorgesteld. De doelgroep zijn singles van 45 tot 65 jaar. Voor meer info op 0486/12.53.74 of www.raval.be .