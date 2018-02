Alleen vogels mogen al 'schaatsen' 27 februari 2018

Slechts nieuws voor de schaatsliefhebbers in onze regio: door de aanhoudende wind is er weinig hoop dat er komende week kan gegleden worden op de bekendste locaties.

In de Assebroekse Meersen is er een kans, maar op de Damse Vaart lag er gisterenmiddag nog geen millimeter ijs op het water.





"Op dit moment is schaatsen op de Damse Vaart helemaal niet aan de orde. Ook langs de Stadswallen (natuurgebied in Damme, red.) is dat niet het geval", bevestigt burgemeester Joachim Coens (CD&V). Probleem is de strakke wind die het water in beweging houdt. Ook op de Brugse reien is dat zo. Op geen van beide locaties was gisteren een spoor van ijs te zien. Dat is wél het geval in de Assebroekse Meersen. Gisterenmiddag was het water, op de meeste plaatsen maximaal een 20-tal centimeter diep, al goed dichtgevroren. De vogels konden alvast een wandeling maken over het ijs. Ook daar blijft het oppassen geblazen. In het midden van de plas zijn er nog niet-bevroren stroken. De stadsbesturen en provincie houden de situatie op alle plaatsen nauwlettend in het oog. Er wordt gevraagd de opgelegde regels te respecteren. (MMB)