Alle Brugse parkings wéér volzet: “Extra randparkings en gratis bussen ook tijdens de week nodig” Ongezien: Brugse politie roept op om binnenstad te vermijden Bart Huysentruyt

03 januari 2019

17u51 0 Brugge Het is ongezien: de Brugse politie roept bij het begin van de namiddag op om de binnenstad te vermijden omdat alle parkings vol staan. De drukke kerstvakantie legt hét Brugse probleem pijnlijk bloot: te weinig parkeergelegenheid voor bezoekers. “We moeten ons mobiliteitsplan bijsturen”, vindt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

't Zand: volzet, stationsparking: volzet, Pandreitje: volzet... En zo kunnen we nog even doorgaan. Ook wie boven de grond nog een plaatsje zocht, was er donderdag al ‘s middags aan voor de moeite. Het stond in de binnenstad snel vol met foutparkeerders: mensen die vonden dat er naast het parkeervak ook nog wel een auto kon.

Zo is het al heel de kerstvakantie lang: Brugge wordt overstelpt door bezoekers. Goed voor de horeca en de winkeliers, maar een verschrikking voor wie toertjes draait op zoek naar een vrije plaats. “We moeten blij zijn dat er zoveel mensen naar de stad komen”, zegt Piet Vanderyse van de vzw Brugs Handelscentrum. “Tijdens de start van de solden is het altijd druk in Brugge, zeker met dit mooie weer. Maar dit is uitzonderlijk en het toont aan dat we niet langer klantvriendelijk zijn als het op parkeren aankomt. Deze situatie moet tegen de volgende kerstvakantie opgelost zijn. Anders zullen mensen Brugge links laten liggen.”

Randparking Waggelwaterstraat

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is akkoord. Hij geeft zijn mobiliteitsdienst meteen een aantal taken mee. “We moeten op zoek gaan naar plaatsen in Brugge of de rand waar tijdelijk wagens kunnen parkeren. Ik denk aan lege bedrijventerreinen tijdens de vakantie. Het maakt niet uit of die parkings op vijf kilometer afstand liggen. Als we goede shuttlediensten voorzien, wordt dat een succes.”

Tijdens de weekends is het eindejaarsmobiliteitsplan van kracht. Dan openen er extra randparkings, onder meer aan hogeschool Vives. De stad voorziet dan, samen met vervoersmaatschappij De Lijn gratis bussen vanuit die parkings naar het centrum. “Ik vrees dat we die ingreep volgend jaar ook tijdens de weekdagen moeten invoeren”, zegt De fauw, die er ook op rekent dat de randparking aan de Waggelwaterstraat tegen dan klaar is. In 2019 staat ook de uitbreiding van 't Zand met 600 plaatsen op de agenda.

Tramverbinding

Op lange termijn ziet Piet Vanderyse van het Brugs Handelscentrum nog mogelijkheden bij de realisatie van een nieuw voetbalstadion voor Club Brugge. “Die parking met 10.000 plaatsen kan dan als randparking gebruikt worden tijdens drukke shoppingdagen. Ook het doortrekken van een tramverbinding tussen Zeebrugge en Brugge moet terug op tafel komen. Die studies bestaan. Maak er werk van.”