Alle Brugse parkings volzet: politie roept op om niet meer met de wagen te komen op eerste soldendag Siebe De Voogt

03 januari 2019

Het is momenteel bijzonder druk in Brugge op de eerste dag van de solden. Volgens de Brugse politie zijn momenteel opnieuw alle ondergrondse parkings volzet. Ook de parking aan het station is zo goed als vol. “Gelieve volop gebruik te maken van de randparkings met shuttlebus, de bussen van De Lijn of je te voet of met de fiets naar het centrum te begeven”, roept de politie op. “Op die manier kan onnodig lang aanschuiven en een opstopping van het verkeer vermeden worden.” Ook vorige week moest de politie al eens dezelfde oproep doen, omdat alle parkings volzet waren tijdens de kerstshoppingdagen.