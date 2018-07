Alfons en Jacqueline vieren zestig jaar huwelijksgeluk 26 juli 2018

In feestzaal De Schelpe in Snellegem vierden Alfons Malengier en Jacqueline Ysenbrandt hun diamanten bruiloft. Op 18 juli 1958 stapten ze in het huwelijksbootje. Alfons groeide op in Sint-Andries uit een gezin van vijf. Hij werkte lang voor de stedelijke ruim- en reinigingsdienst. Nog altijd zit Alfons graag buiten. Jacqueline komt uit Sint-Jozef en leerde haar man al op haar 15de kennen. Ze wijdde zich aan haar taak als huisvrouw. Het koppel kreeg vijf kinderen en zorgt ook graag voor de 9 klein- en 4 achterkleinkinderen.





(BHT)