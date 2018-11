Alexander (12) speecht voor Macron en Merkel 20 november 2018

02u24 0 Brugge Alexander Vanderperre (12), een jeugdspeler van Club Brugge heeft in het Duitse parlement een brief voorgelezen voor de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Hij werd uitgekozen in het kader van de Football Remembers Tour. Dat is een campagne die de jonge voetballers van vandaag confronteert met de jonge voetballers die stierven als soldaten op het slagveld van de Eerste Wereldoorlog.





Alexander mocht in het Duitse parlement vertellen over zijn ervaringen van een bezoek aan het soldatenkerkhof en las een persoonlijke brief voor hij geschreven had aan de gesneuvelde voetbalbroers. "Ik moest mijn brief in het Engels voorlezen", zegt de jongen. "Dat maakte toch dat ik een beetje zenuwachtig was. Bovendien werd alles live uitgezonden op de Duitse nationale televisie."





(BHT)