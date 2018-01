Alex Dedeyn kroont zich tot sire bij Ivanhoe 27 januari 2018

De koninklijke schuttersgilde Ivanhoe huldigde zopas haar nieuwe sire en baljuw. Dat zijn Alex Dedeyn en Bert Bauwens geworden. Ivanhoe is een schuttersgilde, opgericht in 1961, en telt dertig leden. Ze schieten langs de Baron Ruzettelaan. Hoofdman is Paul De Meester.





(BHT)