Alerte buren voorkomen mogelijk erger bij brandje in rijwoning MMB

18 maart 2019

21u33 0 Brugge In de Tijl Uilenspiegelstraat in Sint-Jozef Brugge merkten alerte buren maandagavond even voor 20 uur op dat er rook van onder de voordeur van een rijwoning kwam.

Aangezien de bewoners niet thuis waren, alarmeerden de buren de hulpdiensten. De brandweer diende zich toegang tot de woning te verschaffen om de brand, die in de voorplaats was ontstaan, te bestrijden. Dankzij het kordate optreden van de buren en de snelle interventie van de brandweer kon het ergste vermeden worden en valt de schade in de woning mee. Er is enkel rook- en waterschade, maar de woning is niet onbewoonbaar. Tijdens de bluswerken was de Tijl Uilenspiegelstraat niet toegankelijk voor het verkeer.